Aujourd’hui, nous parlons de créativité et nous nous questionnerons sur comment la stimuler ! On croit que la créativité est innée chez certains et inexistante chez d’autres. Pourtant Julia Cameron nous dit dans son best-seller “Libérez votre créativité“ que Notre artiste créateur est notre enfant intérieur. Comment renouer avec cet enfant intérieur créatif ?