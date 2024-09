Podcast



Anne Ghesquière, fondatrice de Métamorphose, Alexandre Dana, fondateur de Livementor, et Chrisitan Junod expert de la relation à l’argent, conférencier, auteur et coach s’interrogent et dialoguent amicalement autour d’un thème porteur de sens. Aujourd’hui, nous allons parler de nos échecs, comment ils nous ont fait grandir, comment nous les avons transformés en opportunité et en allié dans notre développement.