Conférence

A l’occasion de la Journée Internationale contre les violences faites aux femmes, une conférence sur l’emprise était animée par la thérapeute, conférencière et écrivain, Anne-Laure Buffet.Spécialisée en violences intra familiales et conjugales, Anne-Laure Buffet reçoit en consultation individuelle et/ou familiale à Boulogne Billancourt et propose un accompagnement adapté à la personne victime et combattante…