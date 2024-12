Podcast

L’emprise, ce phénomène insidieux, touche tous les milieux et s’insinue dans toutes les sphères de nos vies : amour, amitié, travail, famille. Mais comment se manifeste-t-elle ? Quels sont les mécanismes qui piègent les victimes dans cette relation toxique et destructrice ? Et surtout, comment identifier l’emprise, s’en libérer et se reconstruire ?