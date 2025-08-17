Alors que, depuis Aristote, nous recherchons avec zèle ce qui nous différencie des animaux, les projecteurs sont aujourd’hui braqués sur les émotions. Les animaux en seraient-ils dénués, comme ce qui a longtemps été cru ? Aurions-nous enfin trouvé le propre de l’Homme ?
Ou bien ces recherches auraient-elles eu l’effet inverse, celui de trouver notre plus grand point commun avec les animaux, alors que nous cherchions au contraire à prouver que c’était ce qui nous en éloignait le plus ? Les découvertes récentes pourraient bien ouvrir une nouvelle voie, celle de l’empathie et du respect pour les autres êtres vivants.
Mais alors, faudrait-il tout repenser ?