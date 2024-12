Documentaire

Françoise Dolto a bataillé toute sa vie pour qu’on s’intéresse aux enfants au moins autant, sinon plus, qu’aux adultes. Ses idées révolutionnaires ont souvent surpris, parfois choqué, mais tous ceux qui l’ont connue restent fascinés par sa capacité à être de plain-pied avec l’enfance, comme si elle-même ne l’avait pas quittée. Ce n’est pas étonnant que les ouvrages de cette femme, qui parlait la langue des enfants comme d’autres parlent chinois, soient devenus des classiques et que de nombreux lieux accueillant des enfants portent aujourd’hui son nom ou fassent référence à elle. Mais connaît-on vraiment celle qui a de fait changé le rapport que chacun d’entre nous entretient au quotidien avec les enfants ? Car, dans la façon dont on leur parle, dans la façon dont on les éduque, dans la façon dont on les soigne, il y a un avant et un après Dolto. C’est ce que ce film se propose d’expliquer : comment diable Françoise Dolto que rien, à sa naissance, ne semblait promettre à un tel destin, est devenue, comme Marie Curie, Simone de Beauvoir ou Simone Veil, une héroïne de notre histoire nationale ?

« La Révolution Dolto »

Réalisé par Gérard Miller et Anaïs Feuillette

