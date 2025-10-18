Alors que nos vies ont récemment été entrecoupées par des confinements imposés, au cours desquels chacun d’entre nous a dû trouver un nouveau rythme de vie, Faut Pas Croire se penche sur la notion de « temps ». De combien de temps libre, avons-nous besoin ? Pourquoi court-on après le temps ? Et après tout, pourquoi ne pas perdre son temps à flâner, à déambuler et à ne surtout rien faire ? Cette dernière question c’est celle que pose le philosophe Pierre Cassou-Noguès dans l’un de ses livres « La mélodie du tic-tac » où il donne au lecteur plusieurs bonnes raisons de perdre son temps. Il sera en plateau face à Dom Marc de Pothuau, prieur de l’Abbaye d’Hauterive qui, lui, nous transmettra son expérience d’un temps hors du monde séculier.