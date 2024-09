Conférence

Éveilleur et visionnaire, Jung n’a cessé de rappeler que c’est à l’intérieur de la psyché humaine que se trouvent à la fois les solutions d’un avenir meilleur et les pires dangers pout l’humanité et la planète. A un moment où le monde entier est focalisé sur une épidémie virale et met tout en oeuvre pour l’éradiquer, j’aimerais rappeler ces propos écrits par Jung en 1944 :

« Je suis convaincu que l’étude scientifique de l’âme est la science de l’avenir.(…) Il apparaît, en effet, avec une clarté toujours plus aveuglante que ce ne sont ni la famine, ni les tremblements de terre, ni les microbes, ni le cancer, mais que c’est bel et bien l’homme qui constitue pour l’homme le plus grand des dangers. La cause en est simple : il n’existe encore aucun protection efficace contre les épidémies psychiques : or, ces épidémies-là sont infiniment plus dévastatrices que les pires catastrophes de la nature ! Le suprême danger qui menace aussi bien l’être individuel que les peuples pris dans leur ensemble, c’est le danger psychique. »