Ressources Dans la même catégorie

Podcast Réussir sa vie : la plus grande arnaque du siècle ? Depuis petit·es, nous sommes abreuvé·es de récits autour de la réussite personnelle. Il faudrait se trouver, s’accomplir, se démarquer,...

Podcast René Girard – Le désir mimétique Nous avons l’habitude de concevoir le désir comme quelque chose de spontané, une ligne directe entre nous et l’objet...

Podcast L’expérience de Milgram – Qu’auriez-vous fait à leur place ? L’expérience de Milgram, menée dans les années 1960, interroge le rapport entre conscience morale et obéissance à l’autorité. Des...

Article Comment un coach mental accompagne dans la performance ? L’excellence ne se joue pas seulement sur le terrain, dans un bureau ou sur une scène, mais d’abord et...

Conférence La mémoire traumatique La mémoire traumatique est un concept qui fait référence à la manière dont les individus stockent et se souviennent...

Conférence Le mort et la mort – Trauma et résilience On peut percevoir le mort, on ne peut que se représenter la mort. Le mort est visible, la mort...

Podcast Faire face au stress post traumatique Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose le Dr David Gourion, médecin psychiatre et auteur. Avez-vous déjà enfoui un souvenir au...

Conférence Altruisme: qu’est-ce qui nous pousse à aider autrui? Les comportements humains sont-ils toujours basés sur l’intérêt personnel? De nombreuses théories sociales et biologiques soutiennent cette idée. Mais...

Conférence Pourquoi la guerre fascine-t-elle ? Depuis 70 ans, l’Europe vit en paix. C’est en tout cas ce qu’elle croit. Car la violence n’a jamais...

Conférence Le rôle des émotions dans la prise de décision Les émotions jouent un rôle fondamental dans la prise de décision, influençant nos choix bien au-delà de la simple...

Article Comment reconnaître les signes d’une relation malsaine ? Les relations interpersonnelles sont au cœur de notre bien-être émotionnel. Qu’elles soient amoureuses, amicales ou familiales, elles jouent un...

Documentaire La santé mentale à l’épreuve de la Covid Déprime passagère, épuisement moral ou dépression ? À l’heure de la pandémie, de plus en plus de personnes s’interrogent sur leur...

Podcast Oser dire les choses pour se libérer du secret Impact des non-dits et des secrets de famille, transmission, amour inconditionnel, oser dire, se libérer ! Il y a...

Podcast Ça sert à quoi d’être créatifs ? À quoi ça sert de créer ? Faut-il forcément avoir du talent ? Par où commencer ? La créativité...

Documentaire Voyage au bout de notre imaginaire Il y a les nuits qui sont plus belles que les jours, si pleines de promesses de liberté et...

Documentaire J’ai mal à ma terre C’est une souffrance dont on a conscience depuis peu et qui touche de plus en plus de gens :...

Documentaire Les empreintes de l’enfance Dans quelle mesure l’enfance détermine-t-elle notre vie d’adulte ? Pour répondre à cette question, « Twist » rencontre le chanteur du groupe...

Podcast Renaitre : la foi au corps et au coeur Marion Duchêne reçoit Alexandra Rosenfeld professeure de yoga, ancienne athlète et ancienne Miss France. Que se passe-t-il quand un...

Documentaire Serions-nous plus heureux sans bonheur ? Si être heureux augmente notre satisfaction, nos capacités cognitives et notre motivation, atteindre le bonheur n’est pas si simple....