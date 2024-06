Podcast



Marion Gestin Duchêne reçoit dans Métamorphose le docteur Antoine Guedeney, pédopsychiatre. On le père voyait autrefois comme la figure d’autorité, comme celui qui assurait subsistance et protection. L’image du père a bien changé et l’autorité est désormais davantage partagée. De nombreux papas semblent en quête d’une nouvelle identité et peinent parfois à trouver le rôle qu’ils doivent jouer dans le concerto familial. Pédopsychiatre, internationalement reconnu notamment pour ses travaux sur les troubles de l’attachement, Antoine Guedeney a accompagné nombre de ces papas qui cherchent à bien faire. En s’appuyant sur des cas cliniques, il démontre que ce n’est pas sur le rôle que chacun endosse que repose le respect des besoins fondamentaux de l’enfant, mais bien sur l’alliance parentale.