Podcast

En quoi notre époque est-elle chaotique ? Comment cela nous impacte-t-il ? Que faire quand on se sent submergé ? Comment créer une bulle face aux crises environnementales, sociales ou économiques ? À travers le concept du « vide fertile » et une vision renouvelée de la performance, Matthieu Dardaillon, entrepreneur, co-fondateur de Ticket for Change et conférencier, nous invite, au micro d’Alexandre Dana, à repenser notre rapport au temps, à l’essentiel et à l’action.