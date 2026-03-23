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Le hoquet du nourrisson est un phénomène aussi fréquent qu’impressionnant pour les nouveaux parents qui découvrent les premières réactions de leur enfant. Bien que ces secousses spasmodiques puissent paraître inconfortables, elles sont presque toujours le signe d’un développement physiologique normal et sain de l’organisme.

Ce réflexe provient d’une contraction involontaire et brusque du diaphragme, ce muscle essentiel situé à la base des poumons. Chez les bébés, le système nerveux n’est pas encore totalement mature, ce qui rend la communication entre le cerveau et les muscles respiratoires particulièrement sensible aux stimuli extérieurs.

L’une des causes principales réside dans la rapidité de l’alimentation, qu’il s’agisse de l’allaitement maternel ou du biberon. En buvant trop vite, le nourrisson ingère une quantité importante d’air qui provoque une distension de l’estomac, lequel vient alors irriter le diaphragme adjacent.

Le hoquet joue également un rôle crucial dans l’apprentissage de la respiration car il permet au bébé de muscler ses parois thoraciques. Des études scientifiques suggèrent même que ces secousses envoient des signaux cérébraux spécifiques aidant l’enfant à prendre conscience de son souffle et à réguler ses cycles inspiratoires de manière autonome.

Pour apaiser ces crises passagères, il suffit souvent de redresser l’enfant ou de lui proposer une succion légère pour rétablir un rythme calme. Il est important de souligner que, contrairement aux adultes, le bébé ne semble pas souffrir de cette situation qui s’estompe naturellement avec la maturation du système digestif.