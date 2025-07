Documentaire

C’est une statistique effrayante, aujourd’hui 20% des Français souffrent d’un manque d’offre de soins à cause des déserts médicaux. Chaque jour, l’Ordre des médecins reçoit des appels au secours de maires affolés. Une situation qui devrait empirer dans les prochaines années. Plus du quart des médecins en activité ont 60 ans ou plus. C’est le tsunami de départs en retraite massifs qui est annoncé… Principales victimes, les zones rurales sont pratiquement toutes touchées. Dans la Mayenne par exemple, on ne compte que 17 médecins pour 10 000 habitants. Soit un tiers de moins que la moyenne nationale. Pour pallier le manque, les communes rivalisent d’ingéniosité.

Un documentaire de Frédéric Sinel.