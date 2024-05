Podcast



Aujourd’hui, dans Graine de Métamorphose, Claire-Marie Dikanska reçoit Victoria Guillomon, militante écologiste et autrice. Comment apprendre à être soi ? Comment savoir si on est à notre place ? Comment reconnecter avec la Terre ? Notre invitée du jour tente de répondre à ces questions dans son livre Tu en penses quoi de la vie, Mamie ?, paru aux éditions Fayard. Elle y interroge nos rapports au monde, à l’écologie, mais aussi aux écrans, elle qui fait partie de cette génération Z, accusée de passer son temps les yeux rivés sur son smartphone. Pourtant, Victoria s’en détache, et comme sa grand-mère avant elle, cuisine, coud, jardine…Bref, elle prend des pauses digitales, et nous invite à faire de même, et à ralentir pour respecter nos corps et la planète. A l’origine du podcast Nouvel Oeil, elle a nourrit sa réflexion de ses voyages, de ses expériences, et des mots de dizaines de personnalités inspirantes qu’elle a interviewées sur l’écologie et le féminisme. Épisode #94

