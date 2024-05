Documentaire



Avec ses yeux de chat et sa longue silhouette gracile, Imany aurait pu se contenter d’être mannequin. Mais sa belle voix grave, qui évoque Tracy Chapman, fait merveille dans le folk et la soul. Et, à 33 ans, elle aligne les tubes et remplit l’Olympia. Ce succès est aussi une histoire de famille. Son père, un pilote de chasse, originaire de l’archipel français des Comores (dans l’Océan Indien), était partisan d’une éducation stricte. Mais dans la chorale du pensionnat où il a inscrit ses deux filles, la voix exceptionnelle d’Imany a tout de suite été repérée. Aujourd’hui encore, la chanteuse ne quitte jamais sa soeur, qui gère, dans l’ombre, sa carrière prometteuse. Un documentaire de Claire Oudinot.