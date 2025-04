Podcast

« Viens danser, c’est ta chanson ! » : c’est ce qu’entendent Hassen et Mehdi à chaque fois que résonne en soirée l’intro de « Ya Rayah », le tube de Rachid Taha.

C’est le point de départ d’une enquête documentaire et décontractée sur cette chanson qui fut deux fois un succès. Créée par le chanteur algérien Dahmane El Harrachi en 1971, “Ya Rayah” raconte la douleur de l’exil en France et le regret du pays natal. Sa reprise par Rachid Taha en 1998 triomphe sur les dancefloors du monde entier et unit la France lors du concert « 1, 2, 3 Soleil » à Bercy.

Dans les deux cas, ce tube chanté en arabe est aussi une chanson française, car produite et enregistrée en France. Elle appartient désormais à notre patrimoine commun. C’est l’une des mille histoires racontées à deux grands documentaristes, Hassen Ferhani (143, rue du Désert) et Mehdi Ahoudig (Poudreuse dans la Meuse). On les suit dans les bars de Noailles (Marseille) et de Barbès (Paris) ; chez l’historienne et musicologue Naïma Huber-Yahi ; chez le musicien Hakim Hamadouche dont la mandole porte la version de Taha ; avec le musicien Sofiane Saïdi ; avec les coiffeurs et les vendeurs de Marlboro. À l’aide d’analyses brillantes et de punchlines, de témoignages et de confidences, ce documentaire questionne ce que la chanson « Ya Rayah » dit de l’histoire des Français d’origine maghrébine et de leurs exils intimes.