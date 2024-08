Documentaire



La chanteuse Aya Nakamura, 29 ans, est devenue l’artiste française la plus écoutée dans le monde. Plus qu’une star de la musique, c’est un phénomène international qui n’a rien à envier aux étoiles américaines. Une réussite vertigineuse pour la jeune femme d’origine malienne, qui a grandi dans un foyer de la banlieue parisienne. Pourtant la nouvelle reine du R’n’B, pressentie pour chanter lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, est sous le feu de critiques sans précédent dans l’hexagone. Surdouée, autodidacte et inclassable pour les uns… Pour d’autres, l’icône générationnelle serait indigne de représenter la France et ses valeurs. À travers des témoignages inédits, plongée dans la vie de la star au destin hors du commun.