Documentaire

La chaîne explore ici un destin hors normes : celui de Serge Gainsbourg, personnage insaisissable dont la vie fut jalonnée d’excès, de provocations, de scandales retentissants… mais aussi de chefs-d’œuvre qui ont marqué la chanson française. Pourtant, derrière l’icône sulfureuse se cache une histoire plus intime, plus douloureuse. Gainsbourg, c’est d’abord un enfant juif portant l’étoile jaune, qui échappa de justesse à la persécution nazie.C’est un peintre prometteur qui renonça à ses toiles, un homme rongé par le doute, persuadé de sa laideur. Et puis, malgré tout, le talent finit par triompher : l’artiste réservé se métamorphose en figure provocante, séducteur magnétique et compositeur célébré, devenant l’un des visages les plus marquants de son époque.

Réalisé par Florent Chevolleau