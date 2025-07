Podcast

Mozart est peut-être le plus grand compositeur de tous les temps, le plus emblématique… mais aussi le plus énigmatique. Il a marqué l’Histoire de la musique. Il a marqué l’Histoire tout court, en flattant nos oreilles et en imprimant dans nos cervelles des mélodies immédiatement reconnaissables, inoubliables, immortelles ! Mais ce compositeur hors pair est aussi un homme insaisissable, entre grandeur et décadence : rebelle avec ses employeurs, frivole avec ses dames, vulgaire de son propre aveu, initié à la franc-maçonnerie… Un homme mort à seulement trente-cinq ans, dans le plus grand dénuement, après avoir brûlé la chandelle par les deux bouts et nous avoir légué près de 900 œuvres.