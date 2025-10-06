Ressources Dans la même catégorie

Conférence La musique russe en 1917 En 1917, la musique russe se trouvait à un tournant dramatique, à l’image du pays tout entier. Cette année-là,...

Podcast Elton John : prodige de la musique et star mondiale Pop star au-delà des modes, reconnu par les plus grands – tant John Lennon que Bob Dylan – mais...

Documentaire L’odyssée musicale de Kate Bush Une voix unique et un imaginaire luxuriant : depuis près d’un demi-siècle, Kate Bush fascine le public et inspire...

Documentaire Comment les femmes défendent le métal ? La musique reste un domaine où les femmes sont sous-représentées : il est temps pour chacune d’oser et de...

Conférence La dialectique de la pop Tout le monde connaît la pop, la reconnaît, a un avis sur elle. Pourtant, sa singularité artistique et philosophique...

Podcast Eric Clapton : les luttes personnelles d’un surdoué de la guitare Guitariste surdoué, Eric Clapton est l’un des artistes incontournables du blues et du rock. En solo mais aussi au...

Documentaire Adieu l’Opéra L’Opéra de Paris les a formés dès leur enfance et leur a offert une vie exceptionnelle, rythmée par la...

Podcast Billie Eilish, pop star au visage sombre Un visage d’ange, des yeux perçants et un talent ultra précoce… Billie Eilish aurait pu devenir la nouvelle Hannah...

Documentaire C’est pas sorcier – Grandes orgues, les sorciers ont un tuyau A l’occasion de la Fête de la musique, C’est pas sorcier s’attaque au plus gros instrument à vent de...

Documentaire Génération Rolling Stones, des années peace and love au chaos La décennie qui a commencé par la paix et l’amour a été brisée à la fin des années 1960...

Documentaire The Clash | Rock Legends En 1976, la jeune scène punk de l’Ouest londonien donne naissance à un groupe à l’ascension fulgurante : les Clash....

Documentaire Amy Winehouse : Back to Black Plongeant dans la genèse de l’album « Back to Black » (2006), ce documentaire dévoile des facettes inédites de la chanteuse...

Documentaire Laurent Garnier – Off the Record Entre prestigieuses tournées mondiales et temps du souvenir, l’emblématique DJ raconte sa trajectoire ascensionnelle depuis les années 1980, qui...

Documentaire Bob Marley, les dernières heures de sa vie Ce documentaire revient sur les derniers moments de l’existence de Bob Marley et livre des anecdotes inédites pour mieux...

Documentaire Street rap, le son de la rue Le rap québécois est partout depuis quelque temps. Mais derrière les Loud, Alaclair Ensemble, Koriass et autres gros noms...

Documentaire Bernard Lavilliers – voyageur en solitaire Bernard Lavilliers se prépare pour un concert au Grand Rex à Paris. Sa guitare habituellement fiable devient subitement fausse,...

Documentaire Le Flamenco Entendez-vous les guitares, les pieds et les mains qui frappent ? C’est le flamenco qui vous invite à danser...

Podcast Travis Scott, prince du chaos Tresses retombant de chaque côté de son visage, traits acérés comme taillés au couteau, regard brun perçant, Travis Scott...

Documentaire La vie secrète des chansons – Les plus beaux duos Focus sur les histoires secrètes derrière les couples artistiques qui ont donné naissance à certaines des plus belles chansons...