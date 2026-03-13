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Partez à la découverte de l’une des plus célèbres énigmes de l’histoire de la musique : celle qui entoure le compositeur britannique Edward Elgar et ses mystérieuses Variations Enigma.

Créée à la fin du XIXᵉ siècle, cette œuvre brillante rend hommage aux proches du compositeur… tout en cachant un thème secret que personne n’entend réellement dans la partition. Depuis plus d’un siècle, musicologues et mélomanes tentent d’en percer le mystère.

Qui était vraiment Edward Elgar ? Et quel est ce thème invisible qui a donné naissance à l’une des énigmes musicales les plus célèbres ?

Franck Ferrand vous plonge dans le génie, la sensibilité et les secrets d’un compositeur majeur de la musique britannique.