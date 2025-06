Documentaire

C’est l’un des groupes phare de la scène rock française. Ils ont à peine 20 ans et les BB Brunes déclenchent l’hystérie, en particulier chez les jeunes filles. Et pourtant, on ne donnait pas cher au départ de ce groupe, né il y a trois ans dans la mouvance des « bébés-rockeurs », lycéens ébouriffés en jeans serrés et boots pointues. Aujourd’hui, leur deuxième album est salué par la critique, ils ont été couronnés par une victoire de la musique et vivent la vie des rock-stars : tournées en bus, fans hystériques. Le succès leur est-il monté à la tête ? Reportage sur la vie quotidienne de ces vedettes en herbe. Un documentaire de Laure Catherine, alias Busty