Documentaire

“Jouer de la musique arabe est une forme d’expression radicale.” Que ce soit à travers le remix d’une chanson pop des années 2000 ou les samples de divas libanaises comme Faïrouz, Makadsi veut faire rayonner la musique arabe sur les dancefloor du monde entier. Ce Libanais d’origine et New Yorkais d’adoption travaille en parallèle comme directeur artistique de Beyoncé mais veut désormais se consacrer davantage à sa carrière de DJ et producteur.Dans ses sets, il s’amuse à faire des clins d’oeil que seuls certains danseurs comprendront : des paroles de ses idoles d’enfance comme Oum Kalsoum ou Najwa Karam et des références plus actuelles et drôles comme Marwa ou un extrait de la star d’internet Onijah. En jouant ces sons en club ou dans un stade, en première partie de Beyoncé, Makadsi défend avant tout un dancefloor qui doit être engagé dans des sociétés occidentales ou jouer de la musique arabe devient sans le vouloir un acte politique. Tracks l’a suivi lors de son DJ set au Horst Arts & Music festival.