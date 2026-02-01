Documentaire

Enfant d’un pasteur de Detroit, Marvin Gaye impose sa voix sensuelle et ses textes engagés dans une Amérique alors profondément raciste. Portrait de l’égérie du mythique label Motown, qui porte les cicatrices d’une enfance volée, prémices d’une fin tragique.

Icône de la soul à la voix intense et sensuelle, Marvin Gaye (1939-1984) naît dans une famille marquée par une éducation religieuse stricte et autoritaire. Fils d’un pasteur de Detroit, il subit des violences physiques et psychologiques répétées, un traumatisme durable dont il cherchera le salut dans la musique. Renvoyé de l’armée, Marvin Gaye rejoint le groupe de doo-wop (un sous-genre du rhythm and blues) The Moonglows, où il rencontre son mentor, le chanteur et compositeur Harvey Fuqua, avant d’enchaîner les tournées à travers le pays. En 1961, il signe avec une jeune maison de disques promise à un grand destin, la Motown, dont il devient l’une des figures phares. D’abord interprète de chansons d’amour, il connaît au début des années 1970 un succès mondial avec What’s Going on, un album engagé qui aborde les tensions raciales, sociales et politiques de l’Amérique de son temps. Si le studio lui offre un refuge, le « Prince de la soul » peine sur scène. Rongé par le trac et happé par le milieu de la drogue londonien, il traverse une période de profonde instabilité. Au début des années 1980, il tente de se reconstruire à Ostende, station balnéaire de la côte belge, loin des projecteurs et des tentations américaines. De ce retrait naît le tube « Sexual Healing », son plus grand succès, qui le conduit à une ultime tournée, avant une fin tragique : il est abattu par son propre père, à la veille de son 45e anniversaire, en 1984.

Soul man

Profondément intemporels, les titres de Marvin Gaye, sans cesse repris et échantillonnés, continuent d’inspirer des artistes du monde entier. Nourri d’images d’archives et d’entretiens avec ceux qui l’ont côtoyé, dans sa vie musicale comme privée, dont son ami et biographe David Ritz, le compositeur George Shaw ou l’artiste britannique Jamie Lidell, ce documentaire retrace le parcours tourmenté de l’un des musiciens les plus influents du XXe siècle. De ses triomphes à ses luttes intérieures, portrait d’un artiste dont les chansons, mêlant sensualité, mélancolie et critique sociale, ont fait de lui une voix majeure du renouveau de la soul.

Documentaire de Schyda Vasseghi (Allemagne, 2025, 53mn) disponible jusqu’au 29/07/2026