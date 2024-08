Documentaire



Kent Nagano est un chef d’orchestre américain d’origine japonaise, né à Berkeley, Californie. Il a grandi à Morro Bay, où il a développé un intérêt pour la musique dès son plus jeune âge, influencé par sa mère, qui était pianiste et microbiologiste. Nagano a étudié la sociologie et la musique à l’Université de Californie à Santa Cruz et à la San Francisco State University. Sa carrière a véritablement débuté à l’Opéra de Boston en 1977. Il a ensuite occupé divers postes prestigieux, notamment directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal et de l’Opéra d’État de Hambourg. Connu pour la clarté et l’intelligence de ses interprétations, Nagano a dirigé de nombreux orchestres de renommée mondiale et a été impliqué dans la création de nouvelles œuvres musicales. Le documentaire met en lumière son parcours exceptionnel et son impact sur la scène musicale internationale.