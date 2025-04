Documentaire

A l’aube de célébrer les 20 ans de sa disparition, l ‘image de Barbara, filtrée par le temps, est un peu dénaturée, figée et sacralisée. Ce documentaire propose de redécouvrir les différences facettes de Barbara : bien plus riche et complexe qu’une tragédienne du Music Hall, tout à la fois, et toujours intensément, mélancolique et drôle, fantaisiste et exigeante, romantique et libérée, accessible et lointaine. Un documentaire de Sandrine Dumarais, produit parThierry Aflalou