Documentaire



Fils d’immigrés comoriens né dans les quartiers Nord de Marseille, Soprano est l’un des plus gros vendeurs de disques en France. Il est le premier rappeur à remplir le Stade Vélodrome. L’artiste retrace son parcours, de son enfance à ses plus grands succès en passant par sa vie de famille, ses origines, la disparition de l’un de ses meilleurs amis, la dépression dont il a été victime… Avec les témoignages de nombreuses personnalités dont Jenifer, M. Pokora, Amel Bent, Orelsan, Jul, Malik Bentalha, et de ses proches tels que son frère Diego et sa soeur Naïma… Un documentaire de Camille ROPERCH.