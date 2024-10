Documentaire

Promenade dans les studios d’enregistrement, les ghettos et les plages paradisiaques avec en fond sonore, le reggae, musique indissociable de l’île qui lui a donnée naissance. Le reggae est devenu un phénomène musical majeur en voyageant aux Etats-Unis et en Europe depuis le début des années 1970. Sur l’île, les musiciens comme ceux de « Third World » ou de « Roots Rock Band » défendent le message originel du reggae, prophétique et non-violent auquel s’identifie le peuple jamaïcain malgré les difficultés économiques du pays.