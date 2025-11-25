Portrait documentaire de Joan Sutherland (1926-2010), l’une des plus grandes chanteuses d’opéra de tous les temps. Avec des apparitions...
Maurice Ravel est né le 7 mars 1875 à Ciboure, une petite ville du Pays basque français, dans une...
Roger Waters fut le principal auteur-compositeur et force motrice autant que créatrice de la plupart des albums d’un des...
Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents...
El Gusto, c’est l’histoire d’un groupe de musiciens Algériens, séparés par l’Histoire il y a 50 ans, et réunis...
Roberto Alagna puise ses forces de l’Italie
Pour la plupart des gens, la musique revêt une importance irremplaçable. Elle n’est pas seulement un moyen de se...
rn2000 De l’écriture à la scène , un an avec le groupe Silmarils
«Je m’appelle Gaspard Wenger, j’ai huit ans et j’adore chanter. Je viens de Suisse, et y a pas longtemps,...
Premier volet de ce documentaire qui relate comment quatre jeunes de Liverpool, issus de la classe ouvrière, ont contribué...
Cette 2ème partie va à la rencontre de compositeurs brésiliens d’aujourd’hui, qui pérennisent la tradition musicale de la grande...
Le chanteur de slam Grand Corps Malade revenait sur son parcours et son accident qui a changé à jamais...
Considéré comme trop turbulent, moqueur et versatile, le groupe The Kinks est resté au pied du podium britannique qui...
Dans le cadre privilégié du château de Glaignes, à proximité de Paris, nous partagerons l’aventure exceptionnelle des Petits Chanteurs...
\r\nContestataire, le hip-hop reflète les discriminations qui règnent dans les ghettos américains, et devient une culture urbaine majeure. Dans...
Tout allait pour le mieux pour le groupe de rock Noir Désir jusqu’à son déclin causé par l’incarcération de...
Partition en main, 250 lycéens investissent des lieux de répétition. Pour la première fois, Jean Claude GUÉRINOT (chef d’orchestre...
La voix, premier instrument de l’homme, précède tous les outils, toutes les inventions et toutes les musiques. Elle est...
Les nouvelles stars de la chanson aujourd’hui sont des prêtre et des nonnes… Chaîne : M6 Émission : Accès...
