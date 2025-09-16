Podcast

Keith Richards qui a un jour déclaré : » On ne peut rien dire de moi que tout le monde ne sache déjà. On ne peut pas avoir pire réputation que la mienne. Je me suis rendu compte dans les années 70 que je n’avais aucune raison de mentir sur ma vie puisque tout le monde allait de toute façon croire des choses bien pires. Alors, autant dire la vérité « . Et puisqu’on sait tout ou presque sur Keith, et que son aventure au sein des Stones s’entremêle au récit d’une autre » rock icon « , Mick Jagger, baladons-nous dans la vie de Richards au hasard avec pour repères des personnages et des événements qui ont jalonné son existence. Keith Richards et son grand-père maternel, un lien déterminant, c’est en grande partie grâce à lui si, très jeune, Keith s’est pris de passion pour la musique. Et pour cause : Augustus Theodore Dupree jouait du violon et du saxophone, il fut membre d’un groupe de jazz, Gus Dupree and His Boys. Et c’est lui qui l’initia très tôt à la guitare, lui apprenant « Malagueña », le premier morceau sur lequel Keith, de son propre aveu, s’est écorché les doigts du matin au soir…