Conférence Musique électronique, l’esthétisme à son paroxysme Le sujet de la conférence avec Mosimann et Florimond : musique électronique, l’esthétisme à son paroxysme. Nous nous sommes...

Conférence Métal et paganisme Le lien entre le métal et le paganisme est profondément enraciné dans l’histoire et la culture contemporaine. Ce lien...

Podcast Hommage ou imposture ? Le succès des tribute bands D’Australie jusqu’aux scènes françaises, ces groupes rendent hommage à des artistes majeurs qui ne tournent plus. Au programme :...

Podcast 50 cent, du sang, des drames et des dollars Le 24 mai 2000, une voiture débarque en trombe sur la 161ème rue de South Jamaica, dans le Queens....

Conférence Le 20ème siècle selon Rossini Savez-vous que Rossini a composé ses 40 opéras en l’espace d’à peine 20 ans? Et savez-vous que de ces...

Article Les mystères cachés dans les noms des légendaires groupes de rock Les noms des groupes de rock légendaires sont souvent aussi mémorables que leur musique, cachant des histoires fascinantes et...

Article 4 infos insolites sur les Beatles Les Beatles ont marqué l’histoire de la musique comme peu d’artistes l’ont fait. Leur influence dépasse largement les simples...

Documentaire Mamoru Samuragochi, le plus gros mytho du Japon Beethoven était tellement sourd que toute sa vie, il a cru qu’il faisait de la peinture »… Jusqu’ici, on...

Documentaire Bob Marley, les dernières heures de sa vie Ce documentaire revient sur les derniers moments de l’existence de Bob Marley et livre des anecdotes inédites pour mieux...

Documentaire Ile de la Réunion, le phénomène B-Girls Elles sont trois. Elles se prénomment Géraldine, Tatiana et Colette. Elles sont soeurs. Les «B-Girls» sont le seul trio...

Documentaire Lalla – Chanteuse, rappeuse, dangereuse Plurielle, complexe et pleine de couleurs, Lalla Rami est une artiste à l’histoire bien chargée. Née au Maroc, c’est...

Documentaire Gérard Mendy sème le slam à Tahiti En mars 2013, Polynélivre, une association polynésienne en faveur de la lecture et de l’écriture des jeunes a organisé...

Documentaire 8 bits, les bricoleurs du son Vous allez découvrir de curieux geeks qui transforment leur antique Game Boy en instrument. Ces adeptes de la musique...

Documentaire La vie secrète des chansons – Les plus beaux duos Focus sur les histoires secrètes derrière les couples artistiques qui ont donné naissance à certaines des plus belles chansons...

Documentaire L’icône techno Ellen Allien – Entre clubs underground et méga raves Depuis 30 ans, l’apôtre berlinoise de la techno se produit dans les clubs du monde entier. Avec ses rythmes...

Documentaire Tupac la légende Before I Wake est unique en ce sens que c’est le seul documentaire connu qui retrace la dernière année...

Documentaire Daniel Facerias, serviteur de la beauté Daniel Facérias débute sa carrière dans les années 80 aux côtés de Jean Jacques Goldman ou bien Michel Jonasz....

Documentaire P. Diddy : une success story avant la chute Avec un portefeuille de 400 millions de dollars, le rappeur P. Diddy est l’une des plus grosses fortunes des...

Documentaire Hip-Hop & Internet : It’s yours! Au début des années 2000, la success-story du hip-hop US et de ses artistes comme Lil B, Wiz Khalifa ou...