The girl in the band. Kim Gordon naît à Los Angeles, en 1953. Après ses études d’art, elle quitte la Californie pour s’installer à New York. Dans les années 1980, Big Apple est le creuset de l’avant-garde artistique. Happée par la no wave, un courant artistique apparu en 1977 dans le quartier du Lower East Side. L’expression mucicale de ce mouvement est ouverte à la dissonance et au bruitiste. Dans ce contexte, Kim Gordon est frappée par sa rencontre avec un guitariste passionné, Thurston Moore. Elle devient bassiste du groupe qu’il forment, Sonic Youth, devenu culte. Ensemble, ils poussent plus loin la déstructuration, la décomplexion musicale. Pour Sonic Youth, la musique, c’est aussi du bruit ! Membre d’un groupe de rock alternatif, Kim Gordon est aussi une artiste visuelle, et bientôt l’icône d’une génération, qui ne veut plaire à personne.