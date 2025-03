Ressources Dans la même catégorie

Article Apprendre le piano : par où commencer et comment progresser ? Le piano, avec sa variété sonore et sa versatilité, est l’un des instruments les plus appréciés et les plus...

Podcast Alizée, elle s’appelait Lolita Alizée aurait pu être l’héroïne d’un livre pour enfants. À l’âge de 15 ans, elle devient l’icône des cours...

Documentaire Mitch Winehouse, la carrière jazz du père d’Amy Mitch va-t- il réussir à se faire un nom dans la chanson ? Peut-il s’émanciper de la célébrité de...

Documentaire Chicago Blues: aux origines du blues À travers ce reportage, nous découvrons combien, à Chicago, histoire et musique sont inextricablement mêlées. Le Blues, ancêtre...

Documentaire Des instruments « faits maison » Une guitare exclusivement conçue avec du bambou : c’est une des curiosités que nous propose de découvrir Cédric dans...

Documentaire Mon ado est une star grâce à internet De plus en plus d’artistes se sont fait connaître par internet. Parmi les plus connus Kamini, Yelle, Grégoire, Lili...

Documentaire Frédéric François, les secrets d’une carrière de plus de 30 ans Après 30 ans de carrière et 35 million d’albums vendus, les romances débordantes de Frédéric François sont au succès...

Podcast Kim Gordon : ne plaire à personne The girl in the band. Kim Gordon naît à Los Angeles, en 1953. Après ses études d’art, elle quitte la Californie...

Documentaire L’histoire de la techno Venue de Detroit ou de Chicago, mouvement musical surgit dans les années 80, la techno s’est peu à peu...

Documentaire Le Brésil, jardin d’hiver d’Henri Salvador Alors que l’Europe est en guerre, l’artiste Henri Salvador débarque au Brésil pour un exil ensoleillé. D’origine guyanaise, il...

Documentaire Rap : le clash des racismes En novembre 2017, un an après l’élection de Donald Trump, le rappeur américain Joyner Lucas publie sur sa chaîne...

Documentaire Fairouz, la voix qui réunit le Liban Si le Liban était une voix, ce serait évidemment celle de Fairouz. Cette voix qui l’a aidée à traverser...

Documentaire Cecilia Bartoli & Friends : l’une des plus grandes chanteuse lyrique Le portrait exceptionnel de l’une des plus grandes divas contemporaines, chanteuse lyrique populaire en même temps qu’inlassable défricheuse musicale....

Documentaire Stevie Wonder : visionnaire et prophète Enfant prodige de la Motown, Stevie Wonder s’est émancipé pour imposer sa musique « groovy » et ses prises de position...

Documentaire Rocksteady : aux origines du reggae (1/3) Direction Kingston, en Jamaïque, où le reggae est né. Issue du ghetto, cette musique a conquis le monde avec...

Documentaire LEJ, trois filles dans le vent LEJ… Un trio musical au succès fulgurant. Depuis leur vidéo postée sur internet, Lucie, Elisa et Juliette vivent un...

Documentaire Roberto Alagna, une voix à l’assaut du monde Son histoire a tout d’un conte de fée car Roberto Alagna a grandi dans un pavillon d’une cité ouvrière...