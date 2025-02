Conférence

L’émergence de l’intelligence artificielle dans la musique crée de véritables bouleversements. Le travail d’un artiste musicien est d’assembler des notes, des arrangements, une mélodie… Mais ce travail vit une révolution aujourd’hui avec l’intelligence artificielle qui entre dans le processus de création et peut ainsi complètement le changer. Benoit Carré compose et produit ses chansons sous le nom de SKYGGE. Il est à l’avant-garde des musiciens lorsqu’il sort, en 2018, le premier album pop entièrement composé avec l’I.A, l’album Hello World. Cet opus est le fruit de plusieurs années de recherches et collaborations entre l’artiste et le Sony Computer Science Laboratory de Paris.