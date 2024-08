Documentaire



Henri Salvador avait un rire unique et communicatif, une voix de miel, un répertoire de chansons douces et drôles. Il a connu une carrière incroyable faite de hauts et de bas qui rebondira de manière exceptionnelle à l’âge de 83 ans avec un certain «Jardin d’hiver». Voilà pour la personnalité médiatique, mais il y a l’autre face que les équipes d’Un jour/un destin» ont choisi également d’explorer… Sa part d’ombre, son jardin secret cette fois, plus trouble, plus dur, un frère occulté et un fils caché. Grâce à des témoignages de proches et à des archives totalement inédites, vous allez découvrir des scènes méconnues de la vie du chanteur.

Un film de Serge Khalfon

Sur une idée originale de Laurent Delahousse

Une production Magnéto

© 2014