Alors que ce légendaire groupe de la pop fête cette année un double anniversaire, retour sur le parcours flamboyant d’Abba, qui a continué à rayonner longtemps après sa séparation, survenue au début des eighties.

Rien n’arrête Abba. Le quartet suédois a continué à faire entendre sa pop imparable (et somptueusement arrangée) bien après sa séparation en 1982. En 2022, une salle démesurée a ouvert à Londres afin que les hologrammes d’Abba puissent éternellement jouer devant un public intergénérationnel de fans. Durant sa fulgurante carrière, le groupe fit des choix judicieux, comme celui de s’exprimer en langue anglaise, afin de rayonner bien au-delà des frontières suédoises, tout en nourrissant sa musique d’influences multiples et majoritairement européennes. « Notre adolescence a été bercée par la musique américaine et anglaise, ainsi que par la variété allemande, les ballades italiennes et la chanson française… », explique l’un des orfèvres de cette pop chatoyante, Björn Ulvaeus. Plus tard, le groupe choisira de ne pas s’épuiser en tournée mais d’être présent dans le monde entier grâce à des clips réalisés par un futur grand nom du cinéma, Lasse Hallström. Deux divorces viendront bousculer les destinées de ce quatuor formé de deux couples, qui choisira alors d’exprimer son désarroi en musique, avec notamment le sublime slow « The Winner takes it All » interprété par Agnetha Fältskog.

Les coulisses d’une machine à succès

Alors qu’Abba fête cette année un double anniversaire (les 50 ans de « Waterloo » qui lui a permis de rafler l’Eurovision en 1974 et les 25 ans de la comédie musicale Mamma Mia!, triomphe planétaire inspiré de sa musique), ce documentaire relate, sous une avalanche de tubes, d’archives et de témoignages clés – notamment ceux des quatre ex-membres, désormais septuagénaires –, l’avant et l’après-Abba, décrivant les coulisses d’une machine à succès qui jamais ne s’est enrayée. Il dévoile aussi une répartition des rôles moins stéréotypée qu’on pourrait l’attendre. Si comme dans beaucoup de groupes, les hommes composaient tandis que les femmes chantaient, chaque membre a joué un rôle majeur dans l’élaboration de ces hits, qui passent aujourd’hui pour des modèles de production musicale.

