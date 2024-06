Documentaire



Jacques Hélian (1912-1986) est un chef d’orchestre de music-hall français, issu de l’orchestre à sketches de Ray Ventura et ses Collégiens, il conduisit la plus prestigieuse formation des orchestres de scène des années d’après guerre, atteignant son apogée au début des années 50, avec jusqu’à 25 artistes sur scène et jusqu’à plusieurs concerts par jour – joués à guichet fermé – en France, Belgique, Suisse, mais aussi en Afrique du Nord et au Canada, tout en produisant de nombreux disques et tournant plusieurs films. Un documentaire de Jacques Hélian.