Ils sont passés à l’Olympia alors que jusque-là, ils n’avaient chanté que sous leur douche ! Comment expliquer le succès d’un groupe de rock dans lequel personne ne sait jouer d’un traître instrument ? Qui singent les postures des musiciens célèbres avec une brosse à cheveux en guise de micro ? Avec leur nom impossible, « Airnadette », et leur show déjanté, ces sept copains sont les champions internationaux de « Air Guitar », une discipline qui consiste justement à mimer la gestuelle des musiciens. Récit de l’histoire la plus loufoque du show-business.
Un documentaire de Julie Mamou-Mani