Documentaire

Depuis plusieurs années, les locataires de la Comédie-Française passent de plus en plus souvent des planches aux plateaux de cinéma, à l’image d’Isabelle Adjani, Philippe Torreton ou Denis Podalydès. Les cinéastes n’hésitent plus à piocher dans ce vivier d’excellence pour composer leur casting. Enquête dans les coulisses du Français. Documentaire réalisé par Stéphane Bergouhnioux, Anne-Solen Douguet et Jean-Marie Nizan, Beall production