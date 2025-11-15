Documentaire

Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents qui réinventent, par des formes hybrides ou des postures nouvelles, les genres musicaux nés dans leurs villes.

« Music City » est l’endroit rêvé pour faire son chemin dans l’industrie musicale mais Kim Logan n’est pas venue dans le Tennessee pour devenir un autre produit pop-folk formaté par « Nashvegas. » Composant avec l’héritage, elle trace sa route entre Blues, Folk Country et Americana, parfois avec amertume, souvent avec nostalgie, toujours avec amour.