Marginalisé de son vivant, Erik Satie est l’un des compositeurs les plus joués aujourd’hui. Cent ans après sa disparition, ce documentaire fait revivre l’auteur des « Gymnopédies » à travers ses écrits autobiographiques, de savoureuses archives et les interventions d’artistes amoureux de son oeuvre inclassable.

Deux pianos à queue sans cordes empilés l’un sur l’autre, des montagnes de linge sale, des paquets de lettres non ouvertes… Le désordre indescriptible de son petit appartement d’Arcueil, dans lequel ses amis pénétrèrent pour la première fois au lendemain de sa mort, le 1er juillet 1925, dit tout de la misère tragique, dissimulée aux regards, dans laquelle Erik Satie finit sa vie, à 59 ans. Mais s’il fut mal aimé de ses contemporains en raison de son goût avant-gardiste pour l’extravagance et le minimalisme, le pianiste et compositeur, né à Honfleur en 1866, a laissé derrière lui une production jalonnée de pièces phares : Gymnopédies et Gnossiennes, œuvres de jeunesse écrites dans la foulée de son installation montmartroise ; Vexations, fruit amer de sa rupture avec Suzanne Valadon, dont le motif à exécuter 840 fois a influencé la musique répétitive ; Trois morceaux en forme de poire, réponse espiègle à son ami Debussy qui lui recommanda un jour de « plus songer à la forme » ; sans oublier le ballet surréaliste Parade, conçu avec Picasso et Cocteau, et hué à sa création, qui lui valut d’être attaqué en justice par le critique Jean Poueigh, traité de « cul, mais un cul sans musique » dans une carte postale devenue mythique.

Clown triste

« Je me suis toujours efforcé de dérouter les suiveurs par la forme et par le fond à chaque nouvelle œuvre. » À l’occasion du centenaire de sa disparition, Gregory Monro fait revivre Erik Satie, génie facétieux et tourmenté qui refusa obstinément de se fondre dans les canons de l’époque. S’appuyant sur ses écrits autobiographiques, gorgés d’humour et de désespoir, et les anecdotes en archives, souvent savoureuses, de ses compagnons de route (Jean Cocteau, les compositeurs Georges Auric et Jean Wiéner…), ce film sensible déroule le fil de sa vie et de ses expérimentations en compagnie de fervents admirateurs – musicologue, critique, mais aussi artistes, parmi lesquels les pianistes Alice Sara Ott et Nicolas Horvath, la harpiste Kety Fusco ou le compositeur électro Thylacine. Lesquels se penchent sur ses partitions, constellées de dessins fantasques et d’indications énigmatiques (« Enfouissez le son »), et les interprètent avec passion. Ponctué d’interludes poétiques, un portrait à la fois érudit et enlevé, qui témoigne de l’influence profonde de Satie sur les générations suivantes, jusque dans la pop culture.

Documentaire de Gregory Monro (France, 2025, 1h)

