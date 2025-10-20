Ressources Dans la même catégorie

Conférence Techniques de l’art vocal à travers le monde Dans toutes les civilisations, la voix est non seulement un moyen d’expression artistique mais aussi un objet d’exploration méthodique,...

Documentaire Aux origines de nos instruments de musique Au Musée de la musique à Paris, les instruments racontent le monde : influences croisées, migrations, mais aussi esclavage...

Documentaire Johnny Rock, le sosie officiel de Johnny Hallyday et star en France rurale Au camping du bord de mer, dans la salle communale du village, à la galerie marchande du supermarché, la...

Documentaire Back and Forth – Foo Fighters A la suite du décès de Kurt Cobain marquant la fin de Nirvana en 1994, le batteur Dave Grohl...

Conférence Réconcilier les rythmes du passé et du présent Dans un Gabon où l’avenir se construit en harmonie avec le passé, comment la musique gabonaise peut-elle tisser des...

Podcast Bob Dylan : la légende de la musique populaire américaine Bob Dylan ; une légende de la musique populaire américaine découvert sur les scènes bohèmes de Greenwich village au...

Podcast Erik Satie Erik Satie : le dandy solitaire qui a changé la musique. Avec ses Gymnopédies envoûtantes, ses partitions absurdes et...

Documentaire Voici l’origine de l’Amapiano, le son qui fait danser ! Le son du nouveau genre musical le plus chaud provient des Townships d’Afrique du Sud. Amapiano a envahi les...

Documentaire Dimitri Chostakovitch, symphonie en rouge Disparu il y a cinquante ans, le 9 août 1975, Dimitri Chostakovitch est considéré comme un compositeur majeur du...

Documentaire Françoise Hardy et Jacques Dutronc, les inséparables Glamour et moderne, le couple star des années 60 formé par Françoise Hardy et Jacques Dutronc a traversé les...

Documentaire Family One, le rêve américain Ces chanteurs de gospel vont vivre un conte de fée à New York. Un documentaire de Gérard Maximin.

Conférence Musique & intelligence artificielle Dans cette conférence entièrement inédite et conçue spécialement pour le CERA (qui l’a organisée avec le Grand Chef d’Orchestre...

Documentaire La route du Blues Né au tournant du XIXe siècle, dans le sud des États-Unis, le blues donne à entendre au monde entier...

Documentaire Georges Brassens, l’anticlérical modéré Georges Brassens, élevé pieusement dès l’âge de deux ans à l’école Saint Vincent de Sète, était un familer de...

Documentaire Grégoire, ces fans à qui il doit tout Ils sont tourneurs fraiseurs, dentiste ou secrétaire et pour Grégoire ils ont misé leurs économies sur un site internet...

Documentaire Les enfants stars de la chanson, que sont-ils devenus ? Priscilla, Julie Zenatti, Jordy… Ils on été des stars à mois de 14 ans. Comment ont-ils géré la gloire,...

Documentaire Téléphone Public Un docu de Jean-Marie Périer. En 1979, Téléphone, le plus grand groupe de rock français se produit sur scène...

Documentaire Chjami Aghjalesi, 30 ans Les Chjami Aghjalesi sont un groupe de musique corse fondé en 1977 par des lycéens et des étudiants issus...