Rod Stewart : une voix, un personnage qui, pendant plus de soixante ans, et en particulier entre le milieu des années 60 et le début des années 80, incarnera le rock et ses ballades en racontant la vie d’un homme ordinaire mais universel, avec empathie, pas mal de vague à l’âme, de coups au cœur… et de chaudes invitations. Un artiste qui s’est rêvé star mais qui mettra du temps à le devenir. Ce qui se produira en 1971 avec un album essentiel, ‘’Every Picture Tells A Story’’, et son premier hit, ‘’Maggie May’’. Avant que l’artiste ne multiplie les expériences et les audaces…