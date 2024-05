Musicien amateur : vers quel instrument se tourner ?

La musique est une passion partagée par des milliers de personnes. En effet, il existe des amoureux de la musique aux quatre coins du monde. Le point commun de tous ces passionnés est qu’ils ont tous commencé en qualité d’amateur. Certains deviennent des professionnels, d’autres non, le tout est de savoir ce que l’on veut faire de son amour pour la musique ! Quoi qu’il en soit, il existe de nombreux instruments de musique accessibles pour les débutants. Dans la suite de cet article, découvrez les deux instruments préférés des musiciens amateurs, la guitare et le piano.

La guitare

L’un des instruments vers lesquels un musicien amateur peut se tourner est la guitare. La guitare est un instrument à cordes pincées dont la beauté musicale n’est plus à prouver. Il s’agit d’un équipement qui est très connu et utilisé dans divers univers musicaux. En effet, la guitare peut accompagner n’importe quel musicien et lui permettre d’interpréter tous types de chansons.

Que vous souhaitiez maîtriser la guitare electrique ou classique, il est fortement recommandé de prendre des cours. Ceux-ci permettront d’acquérir des bases solides, qui permettront finalement de pouvoir exprimer votre créativité à travers la musique. Avec de solides acquis, vous pourrez plus facilement jouer de la guitare de façon créative. Pour pouvoir composer vos propres morceaux, il vous faudra effectivement connaître les notes et accords principaux. À vous les compositions, les improvisations et, pourquoi pas, les concerts !

Aussi, si vous avez des proches qui souhaitent apprendre à jouer d’un instrument, il peut être intéressant de prendre des cours à plusieurs. De plus, vous pourriez peut-être vous entraîner ensemble fréquemment, ou monter un groupe. Si vous avez ce projet, assurez-vous que chaque membre du futur groupe s’essaye à des instruments différents. Bien qu’un quatuor de guitares puisse rencontrer un franc succès, il est plutôt conseillé d’intégrer une basse et une batterie en plus d’une guitare.

Le piano

Le piano est un instrument de musique qui séduit de nombreuses personnes. Il est souvent la première approche musicale proposée aux plus petits, à travers des cours dispensés en activité extra-scolaire. Si vous n’avez pas eu la chance d’apprendre le piano étant enfant, il n’est absolument pas trop tard ! Prendre des cours de piano peut être une véritable révélation pour les musiciens amateurs qui souhaitent apprendre à jouer d’un instrument. En revanche, tout comme pour la guitare, il faudra passer par des cours pour maîtriser véritablement le piano et exprimer toute votre créativité sur ses touches blanches et noires.

Si vous avez des amis qui jouent d’autres instruments, le piano accompagne aisément de nombreux instruments ! Reprenant l’idée de monter un groupe, il n’est pas incompatible de jouer de cet instrument, pourtant considéré comme solitaire, et de l’intégrer à un groupe de musique. En revanche, il sera compliqué de le déplacer pour les répétitions, mais il existe toujours des solutions !

Vous l’aurez compris, différents instruments de musique se destinent aux musiciens amateurs. L’idée est de prendre des cours pour vous assurer d’avoir des bases solides, que vous pourrez ensuite mettre à profit lors de vos explorations et compositions personnelles.