Documentaire

Ce film raconte la vie d’une femme touchante, possessive, autoritaire et fragile, qui fut jusqu’à épuisement l’un des « monstres sacrées » de la chanson française. Son nom ? Édith Piaf. De ses débuts dans un café chantant, du marché aux puces de Saint-Ouen jusqu’au musée qui lui est consacré en plein centre de Paris en passant par d’étincelants triomphes aux États-Unis, de concerts en concerts, combative et souvent blessée. Un portrait sans concession en hommage à celle qui créa tant de chansons populaires que beaucoup de ceux qui allaient faire carrière lui écrivirent et qui restent gravées à jamais dans nos mémoires. Raymond Asso, Marguerite Monnot, Michel Emer, Marcel Achard, Michel Rivgauche, Georges Moustaki, Charles Dumont, Charles Aznavour. Piaf, c’est Mon légionnaire, L’Accordéoniste, La vie en rose, Padam… Padam, Sous le ciel de Paris, L’Homme à la moto, La Foule, Mon manège à moi, Milord, Non, je ne regrette rien, Mon Dieu, À quoi ça sert l’amour, etc… À l’aide de séquences tournées sur place, dans différents lieux où la vedette a laissé son empreinte, de très touchants ou divertissants témoignages et de nombreuses images d’archives, c’est un véritable hymne à l’amour qui nous est proposé là. Un hymne à une déesse qui brûla d’amour et mourut d’avoir vécu.

Un documentaire d’Armand Isnard.