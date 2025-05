Documentaire

On les appelle les Idoles et leur virginité importe plus que leur talent artistique. Très à la mode au Japon, ces girls-bands d’adolescentes aux noms bioniques font tourner la tête des mâles nippons, de préférence quadras et célibataires. Ils se battent pour voir ces ados se trémoussant en petites tenues sur seine ou dans des vidéo-clips hyper sexualisés. Mais dans leur vie privée avoir une vie sexuelle peut leur valoir l’exclusion du groupe et l’opprobre des fans