En mars 2022, les amateurs de rock ont eu la désagréable impression de revivre une histoire déjà ancienne avec la mort brutale de Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters. Celles et ceux qui suivaient le groupe depuis ses débuts ont immédiatement eu la même pensée. Dave Grohl était une fois encore rattrapé par la fatalité et privé d’un de ses partenaires de jeu les plus proches. Trois décennies plus tôt, c’est la mort brutale de Kurt Cobain qui avait mis fin à l’épopée Nirvana, le groupe qui a rendu Dave Grohl célèbre, lui qui en était le batteur emblématique… Alors qu’approche le trentième anniversaire de la disparition de Cobain, on a eu envie de consacrer un épisode à la trajectoire de Dave Grohl.

Juliette Livartowski raconte.