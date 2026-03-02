Ressources Dans la même catégorie

Podcast Retour en Afrique avec MHD Quand le rappeur MHD rentre au pays pour un concert gratuit en plein air, son régisseur Christophe Pommier se...

Documentaire Rap français, la génération dorée Reportage sur la tournée « l’Age d’Or du rap français », avec notamment Stomy Bugsy, Passi, Ménélik, les Neg’Marrons et bien...

Article 4 infos insolites sur la musique classique La musique classique, souvent perçue comme solennelle et sérieuse, cache pourtant son lot d’histoires étonnantes. Derrière les partitions, les...

Documentaire Miossec, tendre granit C’est l’histoire d’un Brestois qui s’éloigne souvent de son port d’attache, passant par la Réunion, Paris, un village perché...

Podcast C’est quoi ça, le rap féminin ? Souvent viril, parfois machiste, le rap souffre encore de beaucoup de préjugés. Les rappeuses sont bel et bien présentes,...

Documentaire Génération Rolling Stones, des années peace and love au chaos La décennie qui a commencé par la paix et l’amour a été brisée à la fin des années 1960...

Documentaire Georges Brassens, l’anticlérical modéré Georges Brassens, élevé pieusement dès l’âge de deux ans à l’école Saint Vincent de Sète, était un familer de...

Podcast Les coulisses exclusifs du rap français avec Oxmo Puccino Recevoir Oxmo Puccino, ce n’est pas seulement recevoir une icône et une référence du rap français. C’est faire face...

Documentaire Leipzig, les légendaires petits chanteurs Maîtrise de garçons mondialement connue, le Thomanerchor de Leipzig est né il y a plus de huit siècles. En...

Documentaire Sapiens, et la musique fut Loin de se limiter à la peinture, l’homme préhistorique a inventé de mélodieux instruments. Nourri d’éclairages scientifiques et d’expériences...

Documentaire Benjamin Biolay chante Charles Trenet Documentaire pour la sortie de l’album de reprises « TRENET » par Benjamin Biolay, Nicolas Fiszman et Denis Benarrosh Un documentaire...

Documentaire Murmure dans la foret (2/2) Un documentaire d’Idriss Diabate sur le dôdô , cet instrument de musique chargé d’histoire dont Adepo-Yapo est considéré comme...

Documentaire La story d’Eminem La sortie de son nouvel album «Revival» est l’occasion de découvrir le parcours de celui qui est surnommé le...

Documentaire Les Plastiscines, les lolitas du rock Avec leurs franges, leurs talons aiguilles et leur look de gravure de mode, les « Plasticines » sont le groupe de...

Article The Beastie Boys, rock legends Les Beastie Boys se sont formés au sein de la scène punk hardcore new-yorkaise du début des années 80....

Documentaire Une journée avec Vitaa, dans les coulisses de la tournée Après deux ans d’absence, Vitaa retrouve son public avec ses titres qui font son succès depuis près de 20...

Documentaire Stevie Wonder : visionnaire et prophète Enfant prodige de la Motown, Stevie Wonder s’est émancipé pour imposer sa musique « groovy » et ses prises de position...

Documentaire Sexion d’Assaut, le succès d’un groupe de rap mythique Avec leur nom belliqueux et leur look de « bad boys », on pourrait s’attendre à des paroles crues,...

Documentaire AC/DC – Forever Young AC/DC, ou trois frères au service de la musique. L’histoire d’un son unique qui a traversé cinquante ans de...