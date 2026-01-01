En octobre 2025, après avoir rempli trois soirs de suite la plus grande salle de concert d’Europe, Booba a terminé sa tournée par un passage en garde à vue, suivi d’une mise en examen pour harcèlement aggravé. Un bon résumé de la carrière d’un artiste qui consacre autant d’énergie à ses albums qu’à déchaîner sa colère, et celle de ses fans, contre celles et ceux qui lui déplaisent. Le tout, en bénéficiant d’une certaine complaisance médiatique, voire d’un laisser faire qui pose question. Alors comment et pourquoi ce double jeu continue de fonctionner ?