La chanteuse québécoise Charlotte Cardin était en tournée européenne avec son deuxième album « 99 Nights ». Tracks lui fait ouvrir la fameuse malle à vinyles, l’artiste nous partage à l’occasion ses morceaux préférés. Alors que résonnent les voix d’Amy Winehouse, Leonard Cohen et Christina Aguilera, la chanteuse canadienne revient sur son premier passage en studio avec son père et les titres sur lesquels il ont collaboré.