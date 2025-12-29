Conférence

Musicologie et littérature : le black metal à la croisée des univers. Vous n’avez pas la moindre idée de ce dont il peut s’agir ? C’est normal. Il y a trois termes que vous n’êtes peut-être pas habitués à voir accolés. Black metal, littérature, musicologie. et pourtant !

Dans le cadre du « off » de l’édition 2024 des Seisach Metal Nights, événement metal organisé en octobre, à Sauveterre de Guyenne en Nouvelle Aquitaine, était programmée une rencontre à la médiathèque, que je remercie pour son accueil chaleureux.

Avec Vincent Ferrara Autran, Docteur en Arts et auteur d’un mémoire de master en musicologie intitulé « Inventaire du black metal : rétrospectives et perspectives » nous partons à la rencontre de la structure théorique du black metal, de ses références musicales et littéraires et de sa richesse plurielle. Autant dire qu’il y a beaucoup à dire, et bien plus que nous-même, amateurs et amatrices de musiques extrêmes, ne l’aurions pensé au premier abord. Il en ressort un échange riche, nourri, intense, qui aurait pu se prolonger longtemps.

Le bandcamp de Seidrun : https://seidrun.bandcamp.com/music

Merci à Sébastien de nous avoir confié cette matinée culturelle, Sébastien qui introduit la conférence en rappelant le comment du pourquoi de cet événement annuel qu’il a créé et porte chaque année.

Il y a quelques fluctuations de son que je ne suis pas parvenue à rétablir à la post production, ce sont les aléas du direct un samedi matin entre deux soirs de concerts.

Bonne écoute et bonnes découvertes dans l’univers du black metal.